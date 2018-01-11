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12 января 2018
11 января 2018
21:40  11 января 2018 3

Стало известно, когда ипотека в России подешевеет до 6%

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«Ипотеку для бедных» уже одобрило правительствоФото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Минстроя Михаил Мень спрогнозировал снижение ипотечных ставок до 6% к 2022 году. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил глава министерства строительства и ЖКХ, снижение ставок не исключается и после завершения программы ипотеки под 6% для семей, у которых второй или третий ребёнок родился с 1 января 2018 года. «Сегодня очень хорошая тенденция по ипотечному кредитованию», — резюмировал Мень.

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Правительство утвердило условия получения «ипотеки для бедных»

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о льготной ипотеке для многодетных семей. Инициатива принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства предложил запустить специальную ипотечную программу для семей, у которых в 2018 году родится второй или третий ребенок. Речь идет о субсидировании государством процентной ставки свыше 6% годовых, пишет «Федеральное агентство новостей».

Правительство ранее уже утвердило условия получения «ипотеки для бедных». Она получила такое неофициальное название, поскольку существенно облегчается получение жилищных кредитов семьям, для которых они ранее не были доступны из-за недостаточных доходов.

На сумму по «ипотеке для бедных» установили лимит, сообщало «URA.RU». Кредит под 6% годовых смогут взять жители регионов на жилье, которое стоит не дороже трех миллионов рублей, а жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ограничат «потолком» в восемь миллионов рублей.

Рита Теркина
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