23:13 11 января 2018 1

В частных школах Великобритании учатся 3 тысячи россиян Фото: depositphotos.com

Россия стала пятой в мире по числу детей, поступивших в частные школы в Великобритании. За последние 12 лет их стало больше на 77%, пишет Knight Frank.

Всего в частных школах Британии сейчас обучаются более 3000 россиян. Это пятое место в мире после Китая (7900 школьников), стран Европы (7200), Гонконга (4900) и США (3500), уточняют «Ведомости».

На фоне этого растут цены на недвижимость возле престижных частных школ Лондона. Стоимость жилья близ десятка учебных заведений выросла на 22-54%. Цена колеблется от 2,4 млн до 7 млн фунтов стерлингов, говорится в исследовании. Самой дорогой недвижимостью оказалась окружена частная школа Thomas’s Kensington рядом с Кенсингтонским парком в Лондоне (в среднем 4,7 млн фунтов стерлингов).

По данным аналитической компании, россияне выбирают британские школы чаще всего из-за качества образования. Согласно опросу, респонденты из России и СНГ оценили уровень обучения на 8,3 по 10-балльной шкале.

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