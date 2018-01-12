Пентагон готовится отразить «терабайт смерти»

Пентагон готовится отразить самую масштабную кибератаку. Глава управления оборонных информационных систем минобороны США генерал Алан Линн уже прозвал его «терабайтом смерти».
По словам Линна, министерство обороны все чаще фиксирует атаки на свои сети, о которых военные «раньше даже не думали». «Мы получаем 600-гигабайтные атаки на точки доступа в Интернет с уникальными, неповторимыми способами нападения», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Руководитель ведомства также отметил, что «терабайт смерти» уже стоит на пороге».
Ранее «URA.RU» сообщало о мощном вирусе-вымогателе WannaCry, который заразил в 150 странах мира, по разным оценкам, от 200 до 300 тысяч компьютеров. Общий ущерб от него оценивается в 1 миллиард долларов. Соединенный Штаты Америки обвинили в этой кибератаке Северную Корею, писала «Национальна служба новостей».