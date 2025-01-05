Более половины стран мира начали бойкотировать доллар. В 2024 году к их числу присоединились еще 14 государств, что сделало противников американской валюты больше, чем ее сторонников, сообщили журналисты.
«Больше половины стран мира в той или иной степени объявили бойкот доллару», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что в 2024 году к ним добавились еще 14 государств, что увеличило число противников этой валюты и увеличило число сторонников.
Все страны можно разделить на три группы. Первая группа включает 94 государства, которые продолжают использовать доллар, не выражая недовольства. Вторая группа состоит из 46 стран, переходящих на расчеты в национальных валютах или ограничивающих доллар для повышения финансовой стабильности.
Третья группа — 53 государства, открыто выступающие против доллара и стремящиеся ослабить его влияние. Они используют различные стратегии, в том числе переход на рубли и юани, как, например, Гвинея-Бисау и Монголия. Потеря интереса к доллару усилилась из-за санкций против России, но при этом доллар до си пор остается ключевой валютой в мировой экономике.
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