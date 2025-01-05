На Кубани спасли почти 5 тысяч птиц от загрязнения мазутом

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Работы по реабилитации птиц продолжаются
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На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

В населенных пунктах Краснодарского края более 4,8 тысячи птиц были успешно очищены и вылечены от последствий загрязнения мазутом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края от загрязнения мазутом после крушения танкеров», — передает сообщение оперштаба «Интерфакс». Там добавили, что работы по реабилитации продолжаются, в том числе в новом крупном пункте спасения животных в селе Витязево.

В ранее открытые центры реабилитации передали более двух тысяч птиц, часть из которых уже выпущена на свободу. В результате крушения двух танкером в Керченском проливе в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн мазута, что привело к объявлению режима ЧС в Краснодарском крае.

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В населенных пунктах Краснодарского края более 4,8 тысячи птиц были успешно очищены и вылечены от последствий загрязнения мазутом. Об этом сообщили в региональном оперштабе. «Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края от загрязнения мазутом после крушения танкеров», — передает сообщение оперштаба «Интерфакс». Там добавили, что работы по реабилитации продолжаются, в том числе в новом крупном пункте спасения животных в селе Витязево. В ранее открытые центры реабилитации передали более двух тысяч птиц, часть из которых уже выпущена на свободу. В результате крушения двух танкером в Керченском проливе в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн мазута, что привело к объявлению режима ЧС в Краснодарском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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