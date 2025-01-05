Обвиняемому во взятках при госзаказе для Минобороны смягчили наказание

Фигуранта дела экс-главы вещевого управления МО РФ перевели под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свистунова отправили под домашний арест
Свистунова отправили под домашний арест Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Военный суд смягчил меру пресечения директору АО «Княгининская швейная фабрика» Александру Свистунову, обвиняемому в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику. Вместо ареста его отправили под домашний арест, сообщили правоохранители. 

«Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения Александру Свистунову», — передает сообщение правоохранительных органов ТАСС. Отмечается. что вместо ареста ему назначили домашний арест.

Свистунов был арестован в октябре 2024 года, после чего он признал свою вину. Обвиняемый заявил, что в 2017 году передал Демчику четыре миллиона рублей в обмен на помощь в получении государственных контрактов на поставку вещевого имущества для нужд армии. В свою очередь, Владимир Демчик, задержанный в августе, рассматривает возможность изменения своей меры пресечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный суд смягчил меру пресечения директору АО «Княгининская швейная фабрика» Александру Свистунову, обвиняемому в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику. Вместо ареста его отправили под домашний арест, сообщили правоохранители.  «Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения Александру Свистунову», — передает сообщение правоохранительных органов ТАСС. Отмечается. что вместо ареста ему назначили домашний арест. Свистунов был арестован в октябре 2024 года, после чего он признал свою вину. Обвиняемый заявил, что в 2017 году передал Демчику четыре миллиона рублей в обмен на помощь в получении государственных контрактов на поставку вещевого имущества для нужд армии. В свою очередь, Владимир Демчик, задержанный в августе, рассматривает возможность изменения своей меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...