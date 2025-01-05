Обвиняемому во взятках при госзаказе для Минобороны смягчили наказание

Военный суд смягчил меру пресечения директору АО «Княгининская швейная фабрика» Александру Свистунову, обвиняемому в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику. Вместо ареста его отправили под домашний арест, сообщили правоохранители.
«Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения Александру Свистунову», — передает сообщение правоохранительных органов ТАСС. Отмечается. что вместо ареста ему назначили домашний арест.
Свистунов был арестован в октябре 2024 года, после чего он признал свою вину. Обвиняемый заявил, что в 2017 году передал Демчику четыре миллиона рублей в обмен на помощь в получении государственных контрактов на поставку вещевого имущества для нужд армии. В свою очередь, Владимир Демчик, задержанный в августе, рассматривает возможность изменения своей меры пресечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.