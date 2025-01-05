В Ленобласти мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку и ее подругу

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В поселке Осельки мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек
В поселке Осельки мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек Фото:

В поселке в Ленинградской области безработный мужчина пожилого возраста изнасиловал 9-летнюю девочку и ее подругу. Об этом сообщают региональные СМИ.

«Безработный мужчина из поселка Осельки Всеволожского района изнасиловал двух несовершеннолетних жительниц», — передает телеканал 78.ru. По словам источника, преступление произошло в квартире подозреваемого.

Позже в полицию обратилась мать одной из девочек, которой дочка рассказала про случившееся. Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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В поселке в Ленинградской области безработный мужчина пожилого возраста изнасиловал 9-летнюю девочку и ее подругу. Об этом сообщают региональные СМИ. «Безработный мужчина из поселка Осельки Всеволожского района изнасиловал двух несовершеннолетних жительниц», — передает телеканал 78.ru. По словам источника, преступление произошло в квартире подозреваемого. Позже в полицию обратилась мать одной из девочек, которой дочка рассказала про случившееся. Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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