В Ленобласти мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку и ее подругу

В поселке в Ленинградской области безработный мужчина пожилого возраста изнасиловал 9-летнюю девочку и ее подругу. Об этом сообщают региональные СМИ.
«Безработный мужчина из поселка Осельки Всеволожского района изнасиловал двух несовершеннолетних жительниц», — передает телеканал 78.ru. По словам источника, преступление произошло в квартире подозреваемого.
Позже в полицию обратилась мать одной из девочек, которой дочка рассказала про случившееся. Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
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