Машина насмерть сбила девочку, которая скатилась с горки на ледянке

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Ребенок скатился на ледянке со стихийной горки (архивное фото)
Ребенок скатился на ледянке со стихийной горки (архивное фото) Фото:

В селе Урик Иркутской области 29 декабря 2024 года семилетняя девочка погибла, попав под колеса автомобиля. Ребенок съехал на ледянке со стихийной горки на дорогу. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«По предварительным данным, 29 декабря 2024 года семилетняя девочка съезжала на ледянке со стихийной горки на улице Пшеничной в селе Урик, в результате выезда на дорогу на нее совершен наезд автомобиля Toyota Sprinter», — передает сообщение прокуратуры ТАСС. Там добавили, что за рулем находился 35-летний водитель.

Девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами, однако она скончалась 2 января 2025 года. Прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о неосторожном причинении смерти. Следователи также оценивают соблюдение законодательства по благоустройству территорий и защите прав детей.

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В селе Урик Иркутской области 29 декабря 2024 года семилетняя девочка погибла, попав под колеса автомобиля. Ребенок съехал на ледянке со стихийной горки на дорогу. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «По предварительным данным, 29 декабря 2024 года семилетняя девочка съезжала на ледянке со стихийной горки на улице Пшеничной в селе Урик, в результате выезда на дорогу на нее совершен наезд автомобиля Toyota Sprinter», — передает сообщение прокуратуры ТАСС. Там добавили, что за рулем находился 35-летний водитель. Девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами, однако она скончалась 2 января 2025 года. Прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о неосторожном причинении смерти. Следователи также оценивают соблюдение законодательства по благоустройству территорий и защите прав детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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