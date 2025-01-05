ТАСС: три группы ВСУ попали под окружение под Великой Новоселкой

Несколько групп бойцов ВСУ попали в засаду на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Российские военные окружили солдат противника около Великой Новоселки, на Времевском выступе. Об этом сообщил снайпер группировки войск «Восток» с позывным Казах.
«Начала разрываться [радиостанция], что идет техника. Оказалось, что это несколько групп. Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали», — сказал снайпер позывным Казах в беседе с ТАСС. Он отметил, что российские военные заметили группы противника, находясь от них на расстоянии 200 метров.
Военнослужащий отметил, что у всех трех групп украинских военных не было коммуникации между собой. Они были направлены на контратаку вслепую. В результате окружения ВСУ потеряли часть личного состава: четверо украинских военных было взято в плен, другие отошли.
Ранее ВС РФ заняли населенные пункты Ровнополь и Макаровку на Времевском выступе. Российской армии осталось 12 километров до Днепропетровской области.
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