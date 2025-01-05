ТАСС: три группы ВСУ попали под окружение под Великой Новоселкой

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ВС РФ окружили несколько групп ВСУ и отбили их слепую контратаку
ВС РФ окружили несколько групп ВСУ и отбили их слепую контратаку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько групп бойцов ВСУ попали в засаду на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Российские военные окружили солдат противника около Великой Новоселки, на Времевском выступе. Об этом сообщил снайпер группировки войск «Восток» с позывным Казах.

«Начала разрываться [радиостанция], что идет техника. Оказалось, что это несколько групп. Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали», — сказал снайпер позывным Казах в беседе с ТАСС. Он отметил, что российские военные заметили группы противника, находясь от них на расстоянии 200 метров.

Военнослужащий отметил, что у всех трех групп украинских военных не было коммуникации между собой. Они были направлены на контратаку вслепую. В результате окружения ВСУ потеряли часть личного состава: четверо украинских военных было взято в плен, другие отошли.

Ранее ВС РФ заняли населенные пункты Ровнополь и Макаровку на Времевском выступе. Российской армии осталось 12 километров до Днепропетровской области.

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Несколько групп бойцов ВСУ попали в засаду на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Российские военные окружили солдат противника около Великой Новоселки, на Времевском выступе. Об этом сообщил снайпер группировки войск «Восток» с позывным Казах. «Начала разрываться [радиостанция], что идет техника. Оказалось, что это несколько групп. Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали», — сказал снайпер позывным Казах в беседе с ТАСС. Он отметил, что российские военные заметили группы противника, находясь от них на расстоянии 200 метров. Военнослужащий отметил, что у всех трех групп украинских военных не было коммуникации между собой. Они были направлены на контратаку вслепую. В результате окружения ВСУ потеряли часть личного состава: четверо украинских военных было взято в плен, другие отошли. Ранее ВС РФ заняли населенные пункты Ровнополь и Макаровку на Времевском выступе. Российской армии осталось 12 километров до Днепропетровской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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