WP: Зеленский сменил риторику по поводу конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский изменил тон своего обращения по поводу конфликта с Россией, сделав акцент на достижении «справедливого мира». Об этом сообщает The Washington Post.
«В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский сосредоточился на том, что он назвал „справедливым миром“. Это отличается от предыдущих призывов к полному разгрому России и восстановлению границ Украины 1991 года, установленных после распада Советского Союза», — передает газета.
По словам Зеленского, Украина может завершить «горячую фазу» конфликта в текущем году. После он планирует перейти к дипломатическому решению вопроса возвращения территорий в более поздние сроки.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина больше всех хочет завершения конфликта, а его заморозка обсуждалась между встречей с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном. Однако после нее лидер Украины отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.
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