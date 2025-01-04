04 января 2025

Еще одна страна ЕС заявила о готовности остаться без российского газа

Глава Gastrade: Греция не боится остаться без российского газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Греции не боится перебоев в поставках российского газа
Греции не боится перебоев в поставках российского газа Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Греция не боится остановки поставок российского газа. Об этом рассказал гендиректор местной компании Gastrade, которая занимается распределением данного вида топлива, Костис Сифнеос в эфире телеканала ERTNews.

«Греции нечего бояться каких-либо перебоев в поставках российского природного газа», — заявил Сифнеос. Его слова прозвучали в прямом эфире ERTNews.

По словам гендиректора Gastrade, Греция не зависит от российского газа. Страна обладает высокой надежностью поставок, поскольку у нее есть два терминала СПГ, один из которых открылся недавно.

Ранее Австрия осталась без поставок российского газа. Компания «Газпром» прекратила поставки начиная с 16 ноября. До начала спецоперации на Украине Австрия входила в пятерку крупнейших потребителей российского трубопроводного газа в ЕС. Вслед за этим объявлением цены на газ в Европе значительно выросли. Почему это произошло и останется ли Австрия без газа — в материале URA.RU.

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Греция не боится остановки поставок российского газа. Об этом рассказал гендиректор местной компании Gastrade, которая занимается распределением данного вида топлива, Костис Сифнеос в эфире телеканала ERTNews. «Греции нечего бояться каких-либо перебоев в поставках российского природного газа», — заявил Сифнеос. Его слова прозвучали в прямом эфире ERTNews. По словам гендиректора Gastrade, Греция не зависит от российского газа. Страна обладает высокой надежностью поставок, поскольку у нее есть два терминала СПГ, один из которых открылся недавно. Ранее Австрия осталась без поставок российского газа. Компания «Газпром» прекратила поставки начиная с 16 ноября. До начала спецоперации на Украине Австрия входила в пятерку крупнейших потребителей российского трубопроводного газа в ЕС. Вслед за этим объявлением цены на газ в Европе значительно выросли. Почему это произошло и останется ли Австрия без газа — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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