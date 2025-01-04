Еще одна страна ЕС заявила о готовности остаться без российского газа

Греция не боится остановки поставок российского газа. Об этом рассказал гендиректор местной компании Gastrade, которая занимается распределением данного вида топлива, Костис Сифнеос в эфире телеканала ERTNews.
«Греции нечего бояться каких-либо перебоев в поставках российского природного газа», — заявил Сифнеос. Его слова прозвучали в прямом эфире ERTNews.
По словам гендиректора Gastrade, Греция не зависит от российского газа. Страна обладает высокой надежностью поставок, поскольку у нее есть два терминала СПГ, один из которых открылся недавно.
Ранее Австрия осталась без поставок российского газа. Компания «Газпром» прекратила поставки начиная с 16 ноября. До начала спецоперации на Украине Австрия входила в пятерку крупнейших потребителей российского трубопроводного газа в ЕС. Вслед за этим объявлением цены на газ в Европе значительно выросли. Почему это произошло и останется ли Австрия без газа — в материале URA.RU.
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