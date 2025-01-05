Правительство расширило режим особой экономической зоны в Белгородской области

Правительство России расширило режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на ряд территории Белгородской области для поддержки местных предприятий. Об этом говорится в соответствующем указе кабмина.
«На ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области будет распространен режим свободной экономической зоны», — говорится в тексте постановления. Отмечается, что это решение позволит компаниям стать резидентами СЭЗ и получать преференции: пониженные тарифы страховых взносов (7,6%), нулевая ставка налога на прибыль от инвестпроектов, освобождение от налога на имущество и режим свободной таможенной зоны.
СЭЗ была создана в 2023 году, и на текущий момент в ней участвуют 268 компаний, в основном в сфере промышленности, строительства и добычи полезных ископаемых. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении преференций свободной экономической зоны на определенные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.
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