У бывшего губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

Начата конфискация имущества у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого осудили за взяточничество. Долги чиновника превышают 8,4 миллиарда рублей, говорится в документах суда.
«У осужденного за взяточничество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы. Уточняется, что производство конфискации имущества было возбуждено в конце ноября 2024 года.
Обращены в доход государства будут денежные средства Белозерцева, украшения и наручные часы Longines, Omega, Rolex, а также Chaumet и Jaquet Droz. Общая стоимость только одних часов превышает 9,6 миллиона рублей.
На имущество Белозерцева наложен арест с 2021 года, а с 2022-го с экс-губернатора взыскивают в счет государства долг на сумму более 242 миллионов рублей. В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам в колонии строгого режима. Летом того же года против Белозерцева возбудили дело о взыскании уже более 8,1 миллиарда рублей. Позже у него появилась задолженность «по процессуальным издержкам» почти на 1,8 тысячи рублей.
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