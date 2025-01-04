04 января 2025

Овечкин впервые высказался по поводу скандального новогоднего видео

Овечкин не увидел ничего плохого в своем нецензурном видеопоздравлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Овечкин заявил, что кадры утекли из закрытой группы
Овечкин заявил, что кадры утекли из закрытой группы Фото:

Российский хоккеист, играющий в «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин впервые прокомментировал утекшее в сеть видео, на котором запечатлено его поздравление с Новым годом с использованием нецензурной лексики. По словам спортсмена, он не видит в этом ничего плохого, а кадры утекли из закрытой группы.

«Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Всё нормально», — передает слова Овечкина «Матч ТВ» в telegram-канале.

Ранее в соцсетях разлетелось видео, на котором Овечкин с помощью мата передает поздравление с Новым годом. О произошедшем рассказывал Sport24.ru.

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Российский хоккеист, играющий в «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин впервые прокомментировал утекшее в сеть видео, на котором запечатлено его поздравление с Новым годом с использованием нецензурной лексики. По словам спортсмена, он не видит в этом ничего плохого, а кадры утекли из закрытой группы. «Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Всё нормально», — передает слова Овечкина «Матч ТВ» в telegram-канале. Ранее в соцсетях разлетелось видео, на котором Овечкин с помощью мата передает поздравление с Новым годом. О произошедшем рассказывал Sport24.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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