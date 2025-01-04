Овечкин впервые высказался по поводу скандального новогоднего видео

Российский хоккеист, играющий в «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин впервые прокомментировал утекшее в сеть видео, на котором запечатлено его поздравление с Новым годом с использованием нецензурной лексики. По словам спортсмена, он не видит в этом ничего плохого, а кадры утекли из закрытой группы.
«Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Всё нормально», — передает слова Овечкина «Матч ТВ» в telegram-канале.
Ранее в соцсетях разлетелось видео, на котором Овечкин с помощью мата передает поздравление с Новым годом. О произошедшем рассказывал Sport24.ru.
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