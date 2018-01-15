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Главные новости Свердловской области
20:03  15 января 2018 0

Генсовет «Единой России» запретил «закрытые» праймериз. Но в Екатеринбурге надеются на исключение

Инструктаж с делегатами XVII Съезда партии
Александр Косинцев заявил о неизбежности открытых праймеризФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В региональные отделения «Единой России» 15 января поступило одобренное генсоветом положение о проведении в 2018 году праймериз по подбору кандидатов для участия в выборах в законодательные и исполнительные органы власти.

Как заявил «URA.RU» руководитель свердловского исполкома «ЕР» Александр Косинцев, согласно документу, решение об проведении предварительного голосования региональные политсоветы партии должны принять с 26 марта по 2 апреля. В этот же промежуток времени будут сформированы оргкомитеты по его подготовке. До 13 мая партийцам необходимо сформировать окружные счетные комиссии. Дебаты между участниками кампании пройдут с 13 апреля по 27 мая. Голосование состоится 3 июня.

Косинцев особо подчеркнул, что генсовет «Единой России» обязал проводить праймериз по максимально открытой модели во всех населенных пунктах, где проживает более тысячи человек. В них будет проведена полноценная избирательная кампания, на избирательные участки сможет прийти любой избиратель.

По словам высокопоставленного партийного источника, свердловские единороссы активно обсуждают вопрос об обращении в генсовет с просьбой в качестве исключения провести в Екатеринбурге «закрытые» праймериз. Эта форма подразумевает, что победителей определяют заранее согласованные партийцы и общественники. «Ими проще манипулировать. Они с большей готовностью поддерживают указанных представителями власти кандидатов, обеспечивая предсказуемые результаты», — добавляет партиец.

Именно на «закрытых» праймериз в марте 2017 года были определены кандидаты от «Единой России» на довыборах в Екатеринбургскую гордуму по двум округам. Ими стали директор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков и предприниматель Владимир Стругов. Оба они проиграли выборы, серьезно отстав от победителей.

«Исключений на этот раз ждать не стоит. Ради одного города утвержденное общероссийское положение переписывать никто не будет», — подчеркнул Александр Косинцев.

Константин Джултаев
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