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Главные новости Челябинской области
11:53  18 января 2018 0

За челябинскими водителями-лихачами будут следить из другого региона

Камера видеонаблюдения. Челябинск., камера видеонаблюдения
Камеры на дорогах Южного Урала будут контролировать из другого регионаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С февраля в Челябинской области сменится оператор, занимающийся обслуживанием видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД на региональных трассах. Впервые за три года «Ростелеком» не смог выиграть тендер и контракт уходит к компании из Нижнего Новгорода.

Право заключения контракта определялось посредством торгов на сайте госзакупок. Итоги аукциона были подведены 17 января 2018 года. По условиям контракта победителю предстоит в течение года решать все вопросы по оформлению показаний дорожных камер, оформлению нарушений и рассылке уведомлений автомобилистам. Оплата производится по количеству выписанных штрафов.

Согласно условиям торгов, победителем определялся тот, кто предложит наименьшую цену за оформление одного нарушения. Начальная ставка была указана в размере 703,52 рубля, «Ростелеком» предложил 675,36 рублей, а нижегородская компания ООО «Аэль-РТС» Инжиниринг» — 671,84.

Общая стоимость контракта составляет 273 миллиона рублей. В этих пределах и будут оплачены услуги компании, что соответствует примерно 400 тысячам выписанных за год штрафов.

Виктор Жуков
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