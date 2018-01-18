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18 января 2018
11:33  18 января 2018 2

Куйвашев потребовал от правительства придумать, как не допустить повторения пермской поножовщины

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Свердловский губернатор отреагировал на страшные события в ПрикамьеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Обеспечение безопасности свердловских детей требует дополнительных мер. Подготовить предложения по этой теме от членов правительства на первом заседании кабмина в четверг, 18 января, потребовал губернатор Евгений Куйвашев.

«Где бы они ни находились (в семье, школе, досуговом центре, в транспорте, на улице), везде безопасность детей является для нас задачей №1. Недавние трагические события в Перми еще раз показали необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности детей. Я прошу министерство общественной безопасности, всех профильных министров, вовлеченных в детскую проблематику оперативно подготовить предложения по данному вопросу и представить мне на рассмотрение в кратчайшие сроки», — объяснил губернатор.

Пермская трагедия произошла 15 января. Двое 16-летних подростков в масках ворвались в кабинет №309 школы №127, где шел урок у четвертого класса. Нападавшие сразу же порезали горло учительнице и перешли на детей. В больницы попали 15 человек, в том числе оба нападавших. Учительница Наталья Шагулина после операции пришла в себя, но по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации. Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.

Антон Ольшанников
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