Доклад пермского мэра о безопасности в школах вызвал сомнения у губернатора

16:27 24 января 2018 1

Максим Решетников изучил, насколько вообще в Пермском крае безопасно ходить в школу Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Власти Прикамья и силовики обнародовали результаты проверки школ после нападения на детей. Озвученная информация удивила даже губернатора Максима Решетникова.

В среду, 24 января, в администрации губернатора состоялось заседание антитеррористической комиссии на тему безопасности в образовательных учреждениях. Фактически это лишь второе (после экстренного заседания правительства) публичное обсуждение причин и последствий нападения на учащихся пермской школы №127.

Раиса Кассина не стала скрывать проблемы с безопасностью в школах Прикамья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

За одним столом собрались губернатор Максим Решетников, руководители силовых и контролирующих ведомств, высокопоставленные чиновники. Глава региона, который ранее поручил провести проверку всех образовательных учреждений, предложил сразу перейти к докладам.

Министр образования Раиса Кассина сообщила, что были проверены почти все из функционирующих в крае 1525 образовательных учреждений (2034 объекта). Проверки продолжаются и завершатся к 30 января. Охрана есть везде. Порядка 80% учреждений оснащены системой видеонаблюдения и «тревожной» кнопкой.

Но во многих школах обнаружились и недочеты: отсутствуют калитки, «тревожная» кнопка находится в кабинете директора, видеонаблюдения нет либо оно не работает, вахтер отсутствует на рабочем месте, двери запасного выхода не заперты. Замечания получила 261 школа.

Кассина отметила, что во многих случаях охрана не выполняет или просто не знает своих должностных инструкций. А руководство школ слабо контролирует выполнение договоров. Персонал и учащиеся не знают, как вести себя в экстремальных ситуациях.

Дмитрий Самойлов сумел удивить главу региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Доклад главы Перми Дмитрия Самойлова оказался позитивнее. Мэр заявил, что проверку прошли все 130 школ (177 зданий). Из недочетов: где-то нарушена целостность ограждения, где-то высота забора меньше двух метров. Но, по словам градоначальника, 97% школ оборудованы системой видеонаблюдения, которая работает.

Информация вызвала недоумение Решетникова. «Мне все-таки кажется, что речь о наличии видеонаблюдения. Ведь в 127-й школе оно не работало…», — напомнил губернатор. «Как раз там и не работало», — настоял на своем Дмитрий Самойлов.

Замначальника пермского управления Росгвардии Ринат Авхадиев в своем выступлении отметил, что охранники школ прошли инструктаж и учебные тренировки. Однако были выявлены нарушения по оказанию охранных услуг в Прикамье.

Губернатор поручил минобру подготовить план по исправлению всех недочетов в обеспечении безопасности школ, а министерству территориальной безопасности — предложения по контролю. Прозвучала идея создать единую систему охраны социально значимых учреждений и ужесточить санкции в отношении охранных предприятий, которые нарушают условия договоров.

Нападение на учащихся школы №127 произошло 15 января. Пострадали 15 человек включая учителя Наталью Шагулину и самих нападавших. Одного ребенка направили на лечение в Москву.

Педагог, защитивший детей, после операции находится на лечении в городской клинической больнице №4. Наталья Шагулина представлена к государственной награде.

Уголовное дело расследует Следственный комитет РФ. Нападавшим уже предъявлено обвинение в покушении на убийство по предварительному сговору.