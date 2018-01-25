19:44 25 января 2018 0

Тагильчанам приходится лично приходить к страховщику для получения полиса Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Нижнего Тагила жалуются, что не могут оформить электронный полис ОСАГО в крупной страховой компании «РЕСО-гарантия». По словам горожан, на финальном этапе регистрации система сайта предлагает им ввести капчу, символы которой невозможно различить. Автомобилисты считают, что страховщик намеренно сделал непроходимую авторизацию, так как электронные полисы дешевле.

«Пытался оформить е-осаго на сайте РЕСО-гарантия. Все заполнил как полагается. В конце оформления необходимо ввести пароль из смс и код с картинки (капчу). Код из смс очень сложный, но ввести можно, а вот код с картинки ввести не реально. Пробовал раз сто. Ощущение складывается, что это делается специально, так как электронное ОСАГО намного дешевле обычного», — написал в группе «Черный список Тагила» ВКонтакте пользователь Сега Ванчугов.

В комментариях под постом отметилось более десяти тагильчан с аналогичной проблемой. «Сам с этим столкнулся в том году. В итоге договорился в офис подъехать к Екатерине. Она все сделала», — прокомментировал запись Антон Медведев. «Это у всех! Просто сломанная капча. Ее никак не обойти. Только другую страховую выбирать», — присоединился к обсуждению Игорь Куриенко. «Там часть символов на латинице, часть на кириллице. Причем не разберешь, например, символ „Н“. То ли латинская, то ли русская», — написал Алексей Дурницын.

В службе техподдержке сайта «РЕСО-гарантия» «URA.RU» сообщили, что все процессы работают исправно. За более подробной информацией порекомендовали обращаться в пресс-службу компании, где нашему агентству не смогли оперативно прокомментировать жалобы.

В адвокатском бюро Бельянский и партнеры «URA.RU» сообщили, что граждане вправе направить жалобу в Федеральную службу страхового надзора. При выявлении нарушений страховщиком ему может быть выдано предписание устранить нарушения под угрозой наказания, вплоть до отзыва лицензии. «Только для этой самой жесткой санкции нужно многократные обращения клиентов, а не единичная жалоба», — прокомментировали в бюро.