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27 января 2018
26 января 2018
21:50  26 января 2018 0

Бывший главред «Делового Петербурга» стал топ-менеджером РБК

Атрибутика с логотипом РБК. Екатеринбург, логотип, рбк, росбизнесконсалтинг, айдентика
Владелец РБК купил «Деловой Петербург»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Бывший главный редактор и гендиректор издания «Деловой Петербург» Максим Васюков назначен заместителем гендиректора холдинга РБК, сообщили в компании. Место руководителей петербургского издания заняли экс-чиновники.

В конце декабря издание «Деловой Петербург» приобрел Григорий Березкин. Сумма сделки не раскрывалась, пишет РБК. Он же с июня 2017-го владеет РБК. Этот актив он купил у Михаила Прохорова. Среди медийных активов Березкина также издания «Комсомольская правда» и газета Metro.

Новость по теме
«Деловой Петербург» могут продать владельцу РБК, чтобы защитить от «кремлевского ресторатора»

Березкин после покупки петербургского издания поменял его руководство: главным редактором стал Артемий Смирнов, который последние годы работал в комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области, пишет РБК. Гендиректором «Делового Петербурга» также стал бывший чиновник — это Наталья Шелудько, экс-председатель областного комитета по печати и связям с общественностью.

Сбылся прогноз «URA.RU». Как ранее писало наше агентство, «Деловой Петербург» могут продать владельцу РБК Березкину, чтобы защитить от «кремлевского ресторатора» Евгения Пригожина. Пригожин занимается ресторанным бизнесом с 1996 года. Его заведения в Санкт-Петербурге посещал даже президент России Владимир Путин, а еще бизнесмен сервировал стол на церемонии инаугурации главы государства в мае 2012 года. Ходили слухи, что Пригожин может купить петербургские издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург».

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
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