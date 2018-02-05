Пермских школьников позвали на «Первый канал». ВИДЕО

В экспериментальной серии игр «Что? Где? Когда?» с участием детей сыграла команда школьников из Перми, которая в 2017 году завоевала титул чемпиона Европы среди школьников 8 — 9-х классов. Ребята смогли ответить на четыре вопроса, однако пятый стал для них проигрышным. Эфир от 4 февраля можно посмотреть на официальной странице «Первого канала» в Интернете.
Несмотря на поражение пермской команды и стеснение некоторых участников, игру подростков высоко оценили зрители. «Ребята достойно выступили, Пермский край точно гордится. В следующий раз уже будет не так страшно, хоть и волнительно, но они с этим справятся. Молодцы!», «В этой игре волчок распорядился по-другому, вопросы были гораздо сложнее! Ребята молодцы! Только довольно скованы были, я думаю, всему виной волнение, не хватало чуть больше активности со стороны капитана! Хотя она умничка, просто очень скромна!» — прокомментировали игру ребят зрители в соцсетях.
Видео: «Первый канал».
Ранее сайт «Подмосковье сегодня» писал, что одна из известных участниц игры «Что? Где? Когда?» Анастасия Шутова проиграла из-за мужа: он выкрикнул подсказку из зала. «URA.RU» сообщало, что обладательницей «Хрустальной совы» клуба «Что? Где? Когда?» в свое время стала студентка журфака УрФУ. Она ответила на вопрос: «Люди какой профессии во время экспедиций разбрасывают на столе семечки?»