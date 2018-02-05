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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:17  05 февраля 2018 1

Голосование за благоустройство Екатеринбурга привлечет на выборы президента 7% горожан

Неблагоустроенный Екатеринбург, клумба, благоустройство территории, городские цветы
Горожане сами определят, какие улицы и скверы будут отремонтированы в 2018 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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На выборах президента 18 марта 2018 года от 100 тысяч пришедших екатеринбуржцев одновременно проголосуют за лучший проект по благоустройству городских территорий. Об этом сообщил «URA.RU» источник в администрации Екатеринбурга.

Организованный городскими чиновниками сбор мнений граждан по данному вопросу стартовал 5 февраля. Анкетирование будет проводиться до 9 февраля в ряде торговых центров. На данном этапе горожанам предстоит сообщить, реконструкция какого сквера, улицы или объекта является, по их мнению, приоритетной.

Все предложенные горожанами варианты будут обобщены. Наиболее часто упоминаемые из них войдут в специальные бюллетени. Их в ходе второго этапа проекта смогут заполнить избиратели, пришедшие на выборы президента РФ. Комнаты для заполнения будут оборудованы в соседних с участковыми комиссиями помещениях. Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован с участием софинансирования со стороны федерального и областного бюджета.

Как ранее сообщало «URA.RU», организаторы голосования намерены за счет его проведения повысить явку на выборах главы государства. Если подсчеты городских чиновников окажутся верными, проект привлечет на избирательные участки дополнительно 7% и более екатеринбуржцев.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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