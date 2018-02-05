«Облкоммунэнерго» сформировало оперативный штаб по подготовке к президентским выборам. Его задача — не допустить перебоев в электроснабжении на избирательных участках в день голосования — 18 марта.
«В нашей зоне ответственности находится около пятисот избирательных участков. И сейчас самое важное для энергетиков — наладить взаимодействие с руководителями участковых избиркомов. Ведь при аварийном отключении мы обязаны немедленно обеспечить резервное электроснабжение», — сообщил агентству заместитель главного инженера по электротехнической части АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.
Накануне выборов, объясняют в компании, энергетики отменят весь плановый ремонт и организуют круглосуточное дежурство. Для диспетчеров установлен жесткий временной интервал — о возникновении любой нештатной ситуации они обязаны сообщать в течение пяти минут.
Как пояснили в компании, сейчас на 42 территориях обслуживания «Облкоммунэнерго» функционируют 20 стационарных генераторов (мощностью cвыше 15 кВт) и 49 передвижных установок. В ближайшие дни будут дополнительно приобретены еще 14 переносных бензогенераторов мощностью 5 кВт для обеспечения надежного «электрорезерва».