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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:21  05 февраля 2018 0

Уральские энергетики отменяют весь плановый ремонт из-за президентских выборов

Подстанция 220 кВ
О возникновении любой нештатной ситуации диспетчер обязан будет сообщать в течение пяти минутФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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«Облкоммунэнерго» сформировало оперативный штаб по подготовке к президентским выборам. Его задача — не допустить перебоев в электроснабжении на избирательных участках в день голосования — 18 марта.

«В нашей зоне ответственности находится около пятисот избирательных участков. И сейчас самое важное для энергетиков — наладить взаимодействие с руководителями участковых избиркомов. Ведь при аварийном отключении мы обязаны немедленно обеспечить резервное электроснабжение», — сообщил агентству заместитель главного инженера по электротехнической части АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

Накануне выборов, объясняют в компании, энергетики отменят весь плановый ремонт и организуют круглосуточное дежурство. Для диспетчеров установлен жесткий временной интервал — о возникновении любой нештатной ситуации они обязаны сообщать в течение пяти минут.

Как пояснили в компании, сейчас на 42 территориях обслуживания «Облкоммунэнерго» функционируют 20 стационарных генераторов (мощностью cвыше 15 кВт) и 49 передвижных установок. В ближайшие дни будут дополнительно приобретены еще 14 переносных бензогенераторов мощностью 5 кВт для обеспечения надежного «электрорезерва».

Александр Пономарев
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