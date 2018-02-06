iPhone X перестали принимать входящие вызовы

04:31 06 февраля 2018 0

Смартфон не выходит из режима ожидания Фото: pixabay.com

Владельцы флагманского смартфона от компании Apple — iPhone X — пожаловались на дефект, который не позволяет им принять входящий звонок.

Пользователи гаджета, как пишет РИА «Новости», сообщили, что во время входящего вызова смартфон не выходит из режима ожидания и не активирует дисплей. Решить проблему якобы помогает восстановление заводских настроек, однако через какое-то время баг снова проявляется.

По данным портала Digital Trends, специалисты компании-разработчика уже изучают жалобы пользователей.

Это, к слову, не единственная претензия со стороны владельцев флагмана. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ранее в компанию уже поступали жалобы на работу экрана и щелчки при нажатии корпуса.