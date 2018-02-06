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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:16  06 февраля 2018 1

Генетики назвали главную причину образования рака

Клипарт, болезнь, Онкология
Исследователи связали старение и появление раковых опухолейФото: depositphotos.com © URA.RU

Генетики из Шотландии проанализировали порядка двух миллионов случаев онкологических заболеваний и пришли к выводу, что главной причиной развития рака является снижение активности иммунитета, которое происходит с возрастом.

В исследовании приняли участие онкобольные в возрасте от 18 до 70 лет. В результате генетики обнаружили, что пожилые люди гораздо чаще подвержены этой болезни, чем дети и молодежь. Об этом сообщает Nation News.

Соавтор исследования из университета Данди Теи Ньюман считает, что если их теория окажется верна, то онкологические заболевания необходимо будет лечить не так, как это делают обычно, когда все усилия брошены на сдерживание мутаций в клетках и борьбу с ними.

Результаты исследования показали, что развитие рака связано с ухудшением способности организма к регенерации с течением возраста, а также с накоплением потенциально опасных, но не фатальных мутаций в гене человека, пишет телеканал 360.

В ходе научной работы генетики обратили внимание на вилочковую железу, которая с течением лет подвергается атрофии и к пожилому возрасту становится практически неотличимой от окружающей ее жировой ткани. Это приводит к меньшей выработке лимфоцитов, которые уничтожают опухолевые клетки.

Для эффективной борьбы с раком, по мнению ученых, необходимо стимулировать работу иммунной системы. Чтобы проверить гипотезу, генетики намерены пересадить вилочковую железу молодого подопытного животного в тело пожилой особи, затем проследив на вероятность развития рака.

Виктор Жуков
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