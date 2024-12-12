Песков заявил, что ВС РФ обязательно ответят на атаку ATACMS по Таганрогу

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Ответ на атаку по Таганрогу будет обязательно, заявил Песков
Ответ на атаку по Таганрогу будет обязательно, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что ответ будет дан тогда и так, как сочтет целесообразным руководство страны.

Утром 11 декабря Украина атаковала военный аэродром в Таганроге, используя шесть ракет ATACMS. Минобороны России сообщило, что две ракеты были сбиты, а остальные отклонены средствами РЭБ, не причинив вреда.

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Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что ответ будет дан тогда и так, как сочтет целесообразным руководство страны. Утром 11 декабря Украина атаковала военный аэродром в Таганроге, используя шесть ракет ATACMS. Минобороны России сообщило, что две ракеты были сбиты, а остальные отклонены средствами РЭБ, не причинив вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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