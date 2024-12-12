Песков заявил, что ВС РФ обязательно ответят на атаку ATACMS по Таганрогу

Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что ответ будет дан тогда и так, как сочтет целесообразным руководство страны.
Утром 11 декабря Украина атаковала военный аэродром в Таганроге, используя шесть ракет ATACMS. Минобороны России сообщило, что две ракеты были сбиты, а остальные отклонены средствами РЭБ, не причинив вреда.
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