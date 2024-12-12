В Кремле озвучили возможность приглашения Путина на инаугурацию Трампа

Песков: приглашений Путину на инаугурацию Трампа не было
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин не получил приглашения от Трампа, заявил Песков
Путин не получил приглашения от Трампа, заявил Песков Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину не поступало приглашение на инаугурацию избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не направлял», — передает слова Пескова ТАСС. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Трамп ранее отправил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину и планирует пригласить других иностранных гостей. Также избранный президент США сформировал комитет по организации инаугурации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту РФ Владимиру Путину не поступало приглашение на инаугурацию избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, не направлял», — передает слова Пескова ТАСС. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Трамп ранее отправил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину и планирует пригласить других иностранных гостей. Также избранный президент США сформировал комитет по организации инаугурации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...