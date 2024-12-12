В Кремле озвучили возможность приглашения Путина на инаугурацию Трампа

Путин не получил приглашения от Трампа, заявил Песков
Президенту РФ Владимиру Путину не поступало приглашение на инаугурацию избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не направлял», — передает слова Пескова ТАСС. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.
Трамп ранее отправил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину и планирует пригласить других иностранных гостей. Также избранный президент США сформировал комитет по организации инаугурации.
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