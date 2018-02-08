Террорист, утверждающий, что сбил Су-25, дал интервью. ВИДЕО

02:33 08 февраля 2018 0

Боевик с позывным «Кастро» заявил, что именно он сбил российский штурмовик Фото: скриншот видео Directorate 4

Боевик из группировки «Джейш Идлиб Хур» Махмуд Хадж Исмаил (позывной «Кастро») заявил, что именно он сбил российский штурмовик Су-25 3 февраля. Правда, как заявил сам боевик, стрельбу он вел не из ПЗРК, а из автоматической зенитной установки ЗУ-23.

По словам боевика, Су-25 — уже пятый самолет, сбитый группировкой. Как сообщает телеграм-канал Directorate4 со ссылкой на «Союз независимых сирийских журналистов Northern Syria Observer», — боевики заявляют о якобы одном сбитом «Иле» (хотя такие машины Ильюшина вообще не несли потерь в Сирии), одном вертолете и еще двух самолетах без уточнения их моделей.

Между тем, в день уничтожения российского штурмовика «Джейш Идлиб Хур» уже публиковала видеозапись, на которой «спарка» ЗУ-23, установленная в кузове пикапа, ведет стрельбу по самолету. При этом утверждать, что самолет был сбит, на основании данного видео невозможно.

В телеграм-канале правдивость высказывания боевика считают сомнительной и отмечают, что представили многих группировок решили разрекламировать себя на резонансном событии, сообщает «Газета.ру».

Напомним, пара российских Су-25 совершала плановый облет зоны деэскалации провинции Идлиб 3 февраля. Во время облета самолет майора Романа Филипова был обстрелян с земли и получил повреждения. Пилот катапультировался, однако оказался в окружении боевиков. Ведомый попытался прикрывать командира, проведя несколько боевых заходов на террористов и уничтожив несколько автомашин, однако вынужден был уйти на базу — заканчивалось горючее. Майор Филипов, чтобы не попасть в руки боевиков, подорвал себя гранатой. Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации. 8 февраля его похоронят на родине, в Воронеже.