Погибшего в Сирии летчика-героя похоронят в Воронеже 8 февраля

01:46 07 февраля 2018 0

У Романа Филипова остались жена и маленькая дочь Фото: Википедия

Майор Роман Филипов, погибший в Сирии при выполнении боевого задания, будет похоронен на родине, в Воронеже, 8 февраля. Накануне президент России Владимир Путин посмертно присвоил летчику звание Героя Российской Федерации.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Напомним, тело Романа Филипова было доставлено в Россию во вторник, 6 февраля. Церемония прощания с офицером пройдет 8 февраля в Воронеже. Траурные мероприятия начнутся в 11:00. Героя похоронят на Аллее славы Коминтерновского кладбища.

Как ранее писало «URA.RU», 3 февраля во время облета зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб самолет Филипова был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик катапультировался, однако был окружен боевиками, попытавшимися взять его в плен. В ходе боя Роман Филипов, будучи раненым и понимая безнадежность ситуации, подпустил террористов на максимально близкое расстояние и подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и маленькая дочь, в Минобороны пообещали оказать близким офицера всю возможную поддержку.