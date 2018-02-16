Бюро ОБСЕ согласилось следить за выборами-2018 вместе с «Национальным общественным мониторингом»

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека согласилось сотрудничать с российским «Национальным общественным мониторингом» (НОМ). Цель — проследить, чтобы выборы 2018 года в России были честными.
Представители миссии встретились с координатором НОМ Романом Коломойцевым 15 февраля и обсудили вопросы взаимодействия на мартовских выборах. Стороны обратили внимание на большое количество независимых организаций, которые намерены присутствовать на избирательных участках, чтобы проверять явку и подсчет голосов.
«Наши международные коллеги очень заинтересовались деятельностью „Национального общественного мониторинга“. Для них стала откровением активная работа наблюдательной организации задолго до дня голосования. Удивление вызвали и масштабы предстоящей работы — направление наблюдателей на подавляющее число избирательных участков страны», — отметил Роман Коломойцев.
Представители НОМ рассказали об отличиях работы организации от некоторых других наблюдательных кампаний России — предотвращение и решение законными методами и способами возникающих проблем и восстановление в полном объеме избирательных прав, а не только фиксация предполагаемых нарушений.
Европейцев заинтересовала информационная система для наблюдения — портал-агрегатор NOM24.ru и его мобильное приложение, работа которых основана на принципах «блокчейн». Также они обратили внимание на исследования, которые проводит «Национальный общественный мониторинг» в рамках избирательной кампании.