Ирина Шейк показала идеальные формы в откровенном наряде. ФОТО

Знаменитая модель и уроженка Челябинской области Ирина Шейк впервые после родов в апреле прошлого года показала фотографии в откровенном наряде. На своей странице в Instagram Шейк выложила новые снимки, на которых она запечатлена в облегающем черном боди и высоких ковбойских сапогах.
Модель снялась в новой рекламной кампании Nike. Она выложила первые фото, где не стесняется продемонстрировать свое тело после родов дочери от известного актера Брэдли Купера. Ранее все снимки были либо издалека, либо только в анфас, пишет Life.ru.
Поклонники Шейк поразились идеальной фигуре модели, которая родила. «Ирка — огонь!», «Прямо уральское озеро», «Красота природы и Ирины слились», — подписчики звезды поразились внешнему виду не только ее самой, но и окружающей природы. Некоторые отметили, что пейзаж на фото очень напоминает Байкал.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Ирина Шейк удивила поклонников совместными фото со своим знакомым из Турции. Неоднозначные объятия ввели в ступор подписчиков модели, ведь известно, что она состоит в отношениях с актером Брэдли Купером.