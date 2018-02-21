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Главные новости Челябинской области
22:23  21 февраля 2018 1

Ирина Шейк показала идеальные формы в откровенном наряде. ФОТО

Ирина Шейк снялась в рекламе NikeФото: Ирина Шейк, «Инстаграм»

Знаменитая модель и уроженка Челябинской области Ирина Шейк впервые после родов в апреле прошлого года показала фотографии в откровенном наряде. На своей странице в Instagram Шейк выложила новые снимки, на которых она запечатлена в облегающем черном боди и высоких ковбойских сапогах.

Модель снялась в новой рекламной кампании Nike. Она выложила первые фото, где не стесняется продемонстрировать свое тело после родов дочери от известного актера Брэдли Купера. Ранее все снимки были либо издалека, либо только в анфас, пишет Life.ru.

Поклонники Шейк поразились идеальной фигуре модели, которая родила. «Ирка — огонь!», «Прямо уральское озеро», «Красота природы и Ирины слились», — подписчики звезды поразились внешнему виду не только ее самой, но и окружающей природы. Некоторые отметили, что пейзаж на фото очень напоминает Байкал.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Ирина Шейк удивила поклонников совместными фото со своим знакомым из Турции. Неоднозначные объятия ввели в ступор подписчиков модели, ведь известно, что она состоит в отношениях с актером Брэдли Купером.

Дарья Корчак
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