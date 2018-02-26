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26 февраля 2018
25 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
13:37  26 февраля 2018 3

Свердловское правительство пустит с молотка здания детдома и больниц

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За счет продажи имущества регион сократит расходы на их содержаниеФото: depositphotos.com © URA.RU

Правительство Свердловской области внесло в Заксобрание законопроект, который снимает запрет на приватизацию 33 объектов недвижимости, находящихся в собственности региона. На данный момент документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Все объекты относятся к пяти областным учреждениям, следует из пояснительной записки к проекту закона. Так, например, область планирует продать три склада в Туринске, закрепленные за медицинским центром «Резерв».

«В течение длительного времени [объекты] не используются, разрушаются от воздействия окружающей среды, два находятся на консервации. При этом затраты на содержание составляют около 48 тысяч рублей в год (налог на имущество). Объекты в аренду не сдаются, доходная часть не формируется. Возможный вариант вовлечения объектов в хозяйственную деятельность — это их продажа», — объяснили авторы законопроекта необходимость реализации складов.

Также власти хотят продать четыре корпуса, пищевой блок и гараж, закрепленные за областной больницей №2 в Сысерти. В аренду их сдать у МУГИСО не получается из-за низкой востребованности на рынке. Еще область планирует передать в собственность Сухого Лога местный детдом. В записке говорится, что правопреемник «Филатовская школа-интернат» не нуждается в указанном здании, а передача детдома городу повлечет снижение затрат на обслуживание на 1,3 миллиона рублей в год.

В списке объектов, которые могут быть приватизированы, также оказались здания Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн в поселках Луч и Таватуй, а также коровник и гараж детского центра «Юность Урала» под селом Кашино.

Сергей Дианов
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