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01 марта 2018
28 февраля 2018
23:00  28 февраля 2018 1

Специалисты обнаружили «смертельную» уязвимость в Windows

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, матрица, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, командная строка, it-технологиии
Брешь угрожает всем пользователям WindowsФото: Владимир Андреев © URA.RU

Специалист по кибербезопасности Набил Ахмед обнаружил опасную уязвимость в популярной операционной системе Windows. С помощью этой бреши хакеры могут несколькими командами полностью вывести из строя технику, работающую на этой ОС.

Опасность грозит пользователям Windows 8.1 и серверной модификации Windows Server 2012 R2, сообщает телеканал 360. Как выяснил Ахмед, уязвимость дает возможность злоумышленникам вызвать критическую ошибку ядра при первой же попытке прочесть данные по адресу. Это незамедлительно приведет к так называемому «синему экрану смерти», пишет Nation News,.

Ранее обновление Windows вывело большое количество компьютеров из строя. Из-за многочисленных жалоб пользователей компании Microsoft пришлось приостановить распространение обновлений безопасности Windows. Однако позже в Microsoft заявили о планах бороться с теми пользователями, которые отключают автообновление Windows 10. Речь об административной и уголовной ответственности, сообщает «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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