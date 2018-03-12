В Магнитогорске устроили праздник для многодетных матерей

22:12 12 марта 2018 0

Подшефный ММК благотворительный фонд помогает многодетным семьям работников предприятия Фото: Илья Московец © URA.RU

Благотворительный фонд «Металлург», основную помощь которому оказывает Магнитогорский металлургический комбинат, организовал праздничный вечер для многодетных мам. Событие было приурочено к Международному женскому дню.

Мероприятие во Дворце культуры металлургов имени Орджоникидзе состоялось в рамках программы «Дружная семья — поддержка многодетных семей», рассказали в фонде. Многодетных семей на ММК и в его дочерних обществах с каждым годом становится всё больше, чему способствуют специальные социальные программы. В их числе — «Дружная семья», которая реализуется уже десять лет. Сейчас фонд «Металлург» помогает 1014 многодетным семьям.

«Начнём с того, что нам ежемесячно переводят компенсацию за квартплату, кружки детей, которые они у нас посещают, в дни рождения детей даются сертификаты на подарок», — поделилась одна из многодетных матерей Кристина Короткова. По словам женщины, ее семье также предоставили возможность бесплатно отдохнуть в оздоровительном комплексе «Уральские зори». Только за два месяца текущего года по программе поддержки многодетных семей было выделено почти пять миллионов рублей. За прошлый год эта сумма составила почти 35 миллионов.