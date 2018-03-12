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22:12  12 марта 2018 0

В Магнитогорске устроили праздник для многодетных матерей

Вручение наград ветеранам ВОВ. ДТиМ. ДК им. Орджоникидзе. Магнитогорск, логотип, ммк, дк имени орджоникидзе
Подшефный ММК благотворительный фонд помогает многодетным семьям работников предприятияФото: Илья Московец © URA.RU

Благотворительный фонд «Металлург», основную помощь которому оказывает Магнитогорский металлургический комбинат, организовал праздничный вечер для многодетных мам. Событие было приурочено к Международному женскому дню.

Мероприятие во Дворце культуры металлургов имени Орджоникидзе состоялось в рамках программы «Дружная семья — поддержка многодетных семей», рассказали в фонде. Многодетных семей на ММК и в его дочерних обществах с каждым годом становится всё больше, чему способствуют специальные социальные программы. В их числе — «Дружная семья», которая реализуется уже десять лет. Сейчас фонд «Металлург» помогает 1014 многодетным семьям.

«Начнём с того, что нам ежемесячно переводят компенсацию за квартплату, кружки детей, которые они у нас посещают, в дни рождения детей даются сертификаты на подарок», — поделилась одна из многодетных матерей Кристина Короткова. По словам женщины, ее семье также предоставили возможность бесплатно отдохнуть в оздоровительном комплексе «Уральские зори». Только за два месяца текущего года по программе поддержки многодетных семей было выделено почти пять миллионов рублей. За прошлый год эта сумма составила почти 35 миллионов.

Дарья Корчак
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