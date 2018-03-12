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13 марта 2018
12 марта 2018
23:26  12 марта 2018 0

Молодой чиновник в Петербурге угнал такси и переехал водителя

Клипарт. ЯНАО , шашки, такси
Поездка угонщика продлилась около 10 минутФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В полицию Санкт-Петербурга 10 марта обратился 38-летний водитель такси Hyundai Solaris. Он рассказал, что ночью приехал на очередной вызов и забрал пассажира. В ходе поездки он заехал на автозаправочную станцию и вышел из машины. В это время пассажир пересел на водительское сидение и угнал машину, воспользовавшись оставленными ключами в замке зажигания.

Во время угона водитель пытался остановить злоумышленника, однако тот его переехал, пишет «Фонтанка». Какие травмы получил таксист, не сообщается. Поездка угонщика продлилась около 10 минут. Злоумышленник врезался в бетонное перекрытие на площади Ленина. Им оказался 23-летний старший инспектор планово-финансового отдела городского комитета по образованию.

Сотрудники ГИБДД задержали злоумышленника, против него возбудили уголовное дело о «неправомерном завладении автомобилем без цели хищения». Чиновника отпустили под подписку о невыезде.

Иван Шестак
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