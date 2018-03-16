09:34 16 марта 2018 1

Моравец рассчитывал на помощь норвежцев в бойкотировании этапов России Фото: Ондржей Моравец, Instagram

Отказ норвежских биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени расстроил их чешского коллегу Ондржея Моравеца. Спортсмен выразил сожаление, что Норвегия не поддержала Чехию в этом вопросе.

«Жаль слышать, что большинство команд поедут в Тюмень. Я понимаю, что немцам и французам было бы сложно принять такое решение, потому что там биатлон является лишь частью больших федераций по лыжным видам спорта, которые объединяют и лыжные гонки, и горнолыжный спорт. У нас же маленькая федерация, которая может принимать самостоятельные решения», — цитирует Моравеца RT со ссылкой на издание NRK. Биатлонист добавил, что Норвегия также вольна сама принимать решения, поэтому чехи рассчитывали на помощь и поддержку с ее стороны.

Этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. В докладе WADA российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга, после чего о бойкоте этапа заявили представители Чехии, США и Канады. Как писало «URA.RU», известный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален ранее заявил, что считает бойкот бесполезным. Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что на этап «не едут те, кому там нечего делать», сообщала «Национальная служба новостей».