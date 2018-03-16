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16 марта 2018
09:34  16 марта 2018 1

«Жаль слышать!» Чешский биатлонист разочарован решением норвежцев ехать в Тюмень

Моравец рассчитывал на помощь норвежцев в бойкотировании этапов РоссииФото: Ондржей Моравец, Instagram
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Отказ норвежских биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени расстроил их чешского коллегу Ондржея Моравеца. Спортсмен выразил сожаление, что Норвегия не поддержала Чехию в этом вопросе.

«Жаль слышать, что большинство команд поедут в Тюмень. Я понимаю, что немцам и французам было бы сложно принять такое решение, потому что там биатлон является лишь частью больших федераций по лыжным видам спорта, которые объединяют и лыжные гонки, и горнолыжный спорт. У нас же маленькая федерация, которая может принимать самостоятельные решения», — цитирует Моравеца RT со ссылкой на издание NRK. Биатлонист добавил, что Норвегия также вольна сама принимать решения, поэтому чехи рассчитывали на помощь и поддержку с ее стороны.

Этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. В докладе WADA российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга, после чего о бойкоте этапа заявили представители Чехии, США и Канады. Как писало «URA.RU», известный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален ранее заявил, что считает бойкот бесполезным. Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что на этап «не едут те, кому там нечего делать», сообщала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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