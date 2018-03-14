11:20 14 марта 2018 0

Известный норвежский биатлонист считает бойкот бесполезным Фото: Wikimedia Commons

Известный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что выступает против бойкотирования этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. По его мнению, это бесполезно.

Самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону рассказал изданию Süddeutsche Zeitung, что не считает, «что бойкот приведет к решению проблемы». «Три сборные не поедут, пять-шесть спортсменов выступили против бойкота, многие сохранили нейтралитет. Это трудное решение, и я понимаю обе стороны, — цитирует биатлониста Life.ru.

Ранее Уле-Эйнар Бьорндален отказался принимать участие в этапах Кубка IBU в Увате и в Ханты-Мансийске. Напомним, этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Украинские биатлонисты также не приедут на эти соревнования. Инцидент уже прокомментировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона!» — возмутился он, сообщало RT.