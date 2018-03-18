Избирателю в ластах спокойно выдали бюллетень
В Челябинской области молодой человек пришел на избирательный участок в экипировке дайвера. Магнитогорцу пришлось облачиться в гидрокостюм и надеть ласты из-за пари.
«Поспорил с другом, и вот на участок голосования пришел в гидрокостюме. Члены комиссии юмор оценили, бюллетень выдали. А как прошел у вас Единый день голосования?» — написал администратор группы «ИНФОрмационный центр» Магнитогорска.
Как уже сообщало «URA.RU», подобные забавные казусы происходили и на других избирательных участках страны. К примеру, житель Бурятии пришел на избирательный участок в костюме медведя.
Чувство юмора не оставило не избирателя, ни членов комиссии