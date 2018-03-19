ЦИК огласила результаты выборов после подсчета 99% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) огласила результаты выборов президента РФ после подсчета 99% избирательных бюллетеней. По последним данным за Владимира Путина проголосовали 54,4 млн человек.
По информации на данный момент Владимир Путин, который шел на выборы самовыдвиженцем, набрал 76,65%. Следом за ним идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,82%, за него проголосовали 8,54 млн россиян. Тройку лидеров замкнул Владимир Жириновский от ЛДПР — 5,68%, за него свои голоса отдали порядка 4,104 млн человек. Далее идет Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» с 1,66%, ей свои голоса отдали более 1,197 млн человек. Затем Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,04%, Борис Титов (Партия роста) — 0,75%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68% и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65%.