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19 марта 2018
Главные новости Москвы
07:54  19 марта 2018 0

ЦИК огласила результаты выборов после подсчета 99% бюллетеней

Выборы президента РФ в Перми, выборы
Обработаны практически все бюллетениФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) огласила результаты выборов президента РФ после подсчета 99% избирательных бюллетеней. По последним данным за Владимира Путина проголосовали 54,4 млн человек.

По информации на данный момент Владимир Путин, который шел на выборы самовыдвиженцем, набрал 76,65%. Следом за ним идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,82%, за него проголосовали 8,54 млн россиян. Тройку лидеров замкнул Владимир Жириновский от ЛДПР — 5,68%, за него свои голоса отдали порядка 4,104 млн человек. Далее идет Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» с 1,66%, ей свои голоса отдали более 1,197 млн человек. Затем Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,04%, Борис Титов (Партия роста) — 0,75%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68% и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65%.

Фото: скрин

Данил Бардин
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