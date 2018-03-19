Пять уральцев попали в сборную России по биатлону на этап Кубка мира в Тюмени

15:59 19 марта 2018 0

Шипулин поборется за медали в гонках на домашней трассе Фото: Антон Шипулин, Instagram

Определен состав российской сборной по биатлону на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Список огласил тренерский штаб сборной России по биатлону, в ее состав вошли пять уральцев.

Это тюменец Антон Шипулин, который сейчас выступает за Свердловскую область, и четыре представителя Тюменской области: пермяки Евгений Гараничев и Ирина Услугина, а также Александр Логинов и Виктория Сливко. Информация об этом опубликована на официальном сайте Союза биатлонистов РФ.

Помимо перечисленных спортсменов, за медали также поборются россияне Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова и Кристина Резцова. Отмечается, что Пащенко, Слепов, Услугина и Резцова получили дополнительные квоты на заключительный этап Кубка мира за счет попадания в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

Напомним, соревнования в Тюмени пройдут с 22 по 25 марта. Ряд стран заявили о бойкотировании этого этапа Кубка мира после опубликования доклада WADA, в котором организация обвиняет российских биатлонистов в употреблении допинга.