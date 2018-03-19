17:57 19 марта 2018 0

Маленькой пациентке приходится ждать, когда освободится место в палате Фото: группа «Подслушано мкр. Молодежный, второй участок Пермь» во «ВКонтакте»

В соцсетях появилось фото из педиатрического отделения Пермской краевой детской клинической больницы, где маленькую пациентку разместили в коридоре. В больнице ссылаются на нехватку мест из-за эпидемии ОРВИ.

«Вот так вот, нас положили в больницу на Баумана, на сквозняке, с фонарем в самые глаза, на кушетку доисторических времен без намека на матрас, у холодной бетонной стены» — написала жительница Перми в группе «Подслушано мкр. Молодежный, второй участок Пермь», выложив фотографию. Женщина задалась вопросом, быстро ли поправится ее ребенок в таких условиях. В комментариях уральцы жалуются на то, что подобная ситуация в больницах происходила и с ними.

Корреспонденту «URA.RU» не удалось получить комментарий от больницы: там сообщили, что главврача Дмитрия Антонова нет на месте, и отправили к его заместителю Дмитрию Шабунину, который не берет трубку. Ранее Антонов подтвердил порталу Properm.ru, что ребенка действительно разместили в коридоре сегодня рано утром. «В городе эпидемия гриппа и ОРВИ. В больнице наплыв пациентов, поэтому в отделении не хватает мест… Некоторых детей на несколько часов оставили в коридоре дожидаться свободного места», — сказал Антонов. Он взял ситуацию под контроль. В Министерство здравоохранения Пермского края направлен запрос на комментарий по сложившейся ситуации.