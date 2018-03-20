В Екатеринбурге 300 домов замерзают из-за аварии на теплотрассе

10:30 20 марта 2018 0

Батареи не греют с утра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге утром во вторник, 20 марта, три сотни зданий в микрорайоне Уралмаш отключили от горячей воды и тепла, в том числе школы и детские сады. Как пояснили «URA.RU» в теплоснабжающей компании, на теплотрассе произошла авария.

В соцсетях замерзающие екатеринбуржцы с утра делятся новостями: «Сегодня нет отопления. И горячей воды. Гадаем, что завтра. Электричество отключат? А послезавтра по росе поведут?.. Только что написали, что у сына уроков не будет: нет в школе отопления из-за аварии на теплотрассе», — пишут жители домов, отключенных от тепла.

Как пояснил «URA.RU» пресс-секретарь Свердловского филиала ТГК-9 Светлана Тимченко, на улице Стахановской затопило теплокамеру, протечку коммунальщики обнаружили в 3 утра и сразу отключили дома от тепла, чтобы ликвидировать аварию. «Отключили около 300 домов, в том числе и социальные объекты. Но это временно — это необходимо, чтобы воду откачать. Вернем тепло и горячую воду через час, может, чуть раньше», — отметила Тимченко. При этом она сообщила, что первое время температура воды будет ниже обычного.