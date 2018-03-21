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21 марта 2018
08:46  21 марта 2018 0

Уральский тракторист устроил «форсаж» на льду озера. ВИДЕО

Водить трактор он может даже стоя на крышеФОТО: скрин с видео

Екатеринбуржец показал чудеса вождения: во время движения он умудрился залезть на крышу дрифтующего трактора, а потом вернуться в кабину.

На видео запечатлен механик и водитель Александр Маляр. Уралец пускает трактор в занос на замерзшем озере и, пока машина «кружится» на льду, вылезает из кабины на крышу, потом спускается обратно и усаживается за руль. Страсть к трюкам Александр объясняет 10-летним опытом вождения трактора. За это время ему пришлось «сродниться с машиной, чтобы быстро выполнять поставленные перед ним задачи», рассказал екатеринбуржец RT.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Прикамье трактор с людьми ушел под лед. Водитель и пассажир выбрались из машины, но получили сильное переохлаждение. На Ямале подобный инцидент закончился трагедией. Обустраивающий «зимник» трактор рухнул в воду. Водитель погиб, не сумев выбраться на поверхность.

Наталья Михалева
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