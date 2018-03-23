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23 марта 2018
22 марта 2018
23:03  23 марта 2018 0

В Прикамье сменился глава краевого управления госэкспертизы

Морг, увольнение, безработица, эмоции, безработица, увольнение работника, потеря работы, коробка с вещами
За один день в Прикамье двое высокопоставленных чиновников оставили свои постыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае сменился руководитель регионального управления госэкспертизы (КГАУ). Временно исполнявший обязанности главы надзорного ведомства Дмитрий Кобзев покинул пост по собственному желанию.

На место главы краевого учреждения назначена Елена Клобукова. Ранее она занимала пост замруководителя ведомства, а также являлась начальником отдела экспертизы проектной документации №2, сообщает Business-Class.ru.

Ранее стало известно о другой крупной кадровой перестановке в Прикамье: главный федеральный инспектор (ГФИ) по Пермскому краю Игорь Цветков покидает свой пост. Пока не известно, кто заменит в регионе генерала ФСБ.

Сергей Макеев
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