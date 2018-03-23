В Прикамье сменился глава краевого управления госэкспертизы

За один день в Прикамье двое высокопоставленных чиновников оставили свои посты
В Пермском крае сменился руководитель регионального управления госэкспертизы (КГАУ). Временно исполнявший обязанности главы надзорного ведомства Дмитрий Кобзев покинул пост по собственному желанию.
На место главы краевого учреждения назначена Елена Клобукова. Ранее она занимала пост замруководителя ведомства, а также являлась начальником отдела экспертизы проектной документации №2, сообщает Business-Class.ru.
Ранее стало известно о другой крупной кадровой перестановке в Прикамье: главный федеральный инспектор (ГФИ) по Пермскому краю Игорь Цветков покидает свой пост. Пока не известно, кто заменит в регионе генерала ФСБ.