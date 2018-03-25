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25 марта 2018
24 марта 2018
23 марта 2018
22 марта 2018
19:24  25 марта 2018 0

Появилось кадры жуткой аварии с четырьмя погибшими в Челябинске. ВИДЕО

Вечерний город. Курган, светофор, уличное освещение, зеленый свет, свет фар, зима, ночной город, вечерний курган, ночь
ДТП произошло на огромной скоростиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Авария с участием двух иномарок, произошедшая в Челябинске, попала на видео. Видеорегистратор машины, случайно оказавшейся рядом в момент катастрофы, зафиксировал происшествие.

На видео можно рассмотреть, как Renault Megane поворачивает налево в тот момент, когда светофор уже мигает. На скорости в машину врезается Mercedes-Benz. При сильном столкновении автомобили почти подлетают вверх. В результате катастрофы водители и двое пассажиров скончались на месте. Пассажир Mercedes — мужчина 1989 года рождения — госпитализирован.

Очевидцы активно обсуждают произошедшее в соцсетях. Они отмечают, что водители проезжающих мимо автомобилей вели себя бестактно, пытались проехать между разбитыми авто, один из них даже якобы наехал на труп.

Ранее «URA.RU» писало, что столкновение машин произошло в Челябинске вечером 24 марта на регулируемом перекрестке напротив дома №29 по улице Героев Танкограда.

Виктор Жуков
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