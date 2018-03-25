Авария с участием двух иномарок, произошедшая в Челябинске, попала на видео. Видеорегистратор машины, случайно оказавшейся рядом в момент катастрофы, зафиксировал происшествие.
На видео можно рассмотреть, как Renault Megane поворачивает налево в тот момент, когда светофор уже мигает. На скорости в машину врезается Mercedes-Benz. При сильном столкновении автомобили почти подлетают вверх. В результате катастрофы водители и двое пассажиров скончались на месте. Пассажир Mercedes — мужчина 1989 года рождения — госпитализирован.
Очевидцы активно обсуждают произошедшее в соцсетях. Они отмечают, что водители проезжающих мимо автомобилей вели себя бестактно, пытались проехать между разбитыми авто, один из них даже якобы наехал на труп.
Ранее «URA.RU» писало, что столкновение машин произошло в Челябинске вечером 24 марта на регулируемом перекрестке напротив дома №29 по улице Героев Танкограда.