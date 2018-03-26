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Главные новости Свердловской области
17:31  26 марта 2018 0

Уральскому авторитету простили 15 лет отсидки в связи с тяжелой болезнью

Судебное заседание по Смовжу. Екатеринбург, смовж николай
Еще на суде тот жаловался на проблемы со зрениемФото: Дмитрий Шевалдин

Авторитетный коммерсант из Ревды Николай Смовж отпущен на свободу. Из назначенных ему 19 лет заключения он отбыл только четыре года.

«Освобожден в связи с тяжелой болезнью», — сообщил «URA.RU» помощник председателя районного суда Ольга Тафф. По ее словам, при подаче ходатайства был представлен целый перечень заболеваний авторитета, позволяющих в соответствии с законом отпустить его на свободу. Конкретные диагнозы при этом не разглашаются.

Николай Смовж был осужден весной 2016 года. Ему инкриминировалось несколько эпизодов убийства людей, которые он совершал в 1990-е и «нулевые». В том числе в июне 2004 года для укрепления своего криминального статуса он расстрелял посетителя в кафе «Пампасы», а в апреле 2007-го для «разрешения конфликта» напал на двух человек в Ревде. Решением суда ему было назначено наказание в виде 19 лет заключения, из них с учетом нахождения в СИЗО на сегодняшний момент он успел отбыть четыре года. На суде заявлялось, что за время предварительного следствия Смовж практически полностью ослеп.

Игорь Чукреев
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