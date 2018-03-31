Памфилову занесли в черный список «Миротворца» из-за выборов в Крыму

13:12 31 марта 2018 0

Глава ЦИК обвиняется в посещении Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу Центризбиркома Эллу Памфилову внесли в базу данных «Миротворца». Ее обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым».

Также сообщается, что она якобы участвовала в «пропагандистских мероприятиях России против Украины», цитирует RT заявление на сайте «Миротворец». При этом уточняется, что все эти действия она предпринимала в период организации проведения выборов президента на полуострове, которые представители сайта также считают незаконными.

Напомним, сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит открытую базу личных данных людей, которые якобы угрожают целостности страны. Ранее в него включили депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая подозревается в попытке организации государственного переворота, напоминает Nation News.