Крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок под Купянском

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ВСУ попали под обстрел на Купянском направлении
ВСУ попали под обстрел на Купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты попали в огневой мешок ВС РФ на Купянском направлении (Харьковская область). Около восьми населенных пунктов, оккупированных ВСУ, находятся под обстрелом российской армии. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов под Купянском находятся в огневом мешке — в промежутке от самого Купянска и до Сеньково. Это весьма крупная группировка», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

Сейчас в Купянске продолжаются ожесточенные бои. Для ВС РФ город имеет важное стратегическое значение. Левый берег реки Оскол, проходящей через Купянск, является ключевым оборонительным рубежом для российских войск и важной логистической точкой для операций в Луганской и Харьковской областях.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВС РФ готовят огневой мешок для ВСУ, которые находятся между Стельмаховкой (ЛНР) и Берестовым (Харьковская область). При этом основная активность ВС РФ сейчас наблюдается на купянском направлении — между Стельмаховкой и Андреевкой (Харьковская область).

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Украинские солдаты попали в огневой мешок ВС РФ на Купянском направлении (Харьковская область). Около восьми населенных пунктов, оккупированных ВСУ, находятся под обстрелом российской армии. Об этом сообщили в силовых структурах. «Как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов под Купянском находятся в огневом мешке — в промежутке от самого Купянска и до Сеньково. Это весьма крупная группировка», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Сейчас в Купянске продолжаются ожесточенные бои. Для ВС РФ город имеет важное стратегическое значение. Левый берег реки Оскол, проходящей через Купянск, является ключевым оборонительным рубежом для российских войск и важной логистической точкой для операций в Луганской и Харьковской областях. Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВС РФ готовят огневой мешок для ВСУ, которые находятся между Стельмаховкой (ЛНР) и Берестовым (Харьковская область). При этом основная активность ВС РФ сейчас наблюдается на купянском направлении — между Стельмаховкой и Андреевкой (Харьковская область).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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