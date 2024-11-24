Крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок под Купянском

Украинские солдаты попали в огневой мешок ВС РФ на Купянском направлении (Харьковская область). Около восьми населенных пунктов, оккупированных ВСУ, находятся под обстрелом российской армии. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов под Купянском находятся в огневом мешке — в промежутке от самого Купянска и до Сеньково. Это весьма крупная группировка», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
Сейчас в Купянске продолжаются ожесточенные бои. Для ВС РФ город имеет важное стратегическое значение. Левый берег реки Оскол, проходящей через Купянск, является ключевым оборонительным рубежом для российских войск и важной логистической точкой для операций в Луганской и Харьковской областях.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВС РФ готовят огневой мешок для ВСУ, которые находятся между Стельмаховкой (ЛНР) и Берестовым (Харьковская область). При этом основная активность ВС РФ сейчас наблюдается на купянском направлении — между Стельмаховкой и Андреевкой (Харьковская область).
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