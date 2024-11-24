Группу бойцов ЧВК «Вагнер» уничтожила связанная с «Аль-Каидой»* группировка

В Республике Мали группу бойцов ЧВК «Вагнер» уничтожила группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая связана с террористической организацией «Аль-Каида»* (запрещена в РФ). Погибли не менее шести бойцов, сообщает Associated Press.
«По меньшей мере шесть человек, работавших на российскую ЧВК „Вагнер“, были убиты в результате нападения связанной с „Аль-Каидой“ группировки в центральной части Мали», — говорится в материале. Речь идет о группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая также известна, как «Аль-Каида в Сахеле».
Согласно источникам, террористы устроили засаду на колонну ЧВК в регионе Мопти. В результате неожиданной атаки погибли несколько бойцов, а также была уничтожена военная техника.
*»Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация
В конце июля 2024 года ЧВК «Вагнер» столкнулась с интенсивными боями против боевиков в районе города Тинзаутин в Мали. В результате этого 23 бойца пропали без вести, еще несколько человек попали в плен. Агентство Reuters сообщало, что среди бойцов значились ветераны боевых действий, которые участвовали в столкновениях на Украине, в Ливии и Сирии.
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