В ДНР нашли тела расстрелянных ВСУ мирных жителей со следами пыток

Более десяти тел расстрелянных ВСУ мирных жителей обнаружили в Селидове в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Пока насчитали более десяти тел мирных жителей. Давность гибели, судя по состоянию трупов, от пяти недель и более», — передает сообщение ТАСС. На нескольких телах видны следы пыток.
Ранее эвакуированные жители Селидова рассказали, что ВСУ расстреливали людей в собственных домах. Минобороны РФ сообщило о взятии Селидова в ДНР 29 октября. Город расположен в 40 километрах от Донецка и имеет важное стратегическое значение.
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