В ДНР нашли тела расстрелянных ВСУ мирных жителей со следами пыток

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Тела мирных граждан со следами пыток ВСУ найдены в Селидове
Тела мирных граждан со следами пыток ВСУ найдены в Селидове Фото:

Более десяти тел расстрелянных ВСУ мирных жителей обнаружили в Селидове в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Пока насчитали более десяти тел мирных жителей. Давность гибели, судя по состоянию трупов, от пяти недель и более», — передает сообщение ТАСС. На нескольких телах видны следы пыток.

Ранее эвакуированные жители Селидова рассказали, что ВСУ расстреливали людей в собственных домах. Минобороны РФ сообщило о взятии Селидова в ДНР 29 октября. Город расположен в 40 километрах от Донецка и имеет важное стратегическое значение.

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Более десяти тел расстрелянных ВСУ мирных жителей обнаружили в Селидове в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. «Пока насчитали более десяти тел мирных жителей. Давность гибели, судя по состоянию трупов, от пяти недель и более», — передает сообщение ТАСС. На нескольких телах видны следы пыток. Ранее эвакуированные жители Селидова рассказали, что ВСУ расстреливали людей в собственных домах. Минобороны РФ сообщило о взятии Селидова в ДНР 29 октября. Город расположен в 40 километрах от Донецка и имеет важное стратегическое значение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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